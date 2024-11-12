Силуанов: Россиянам не нужны доллары
Россиянам не нужны доллары, следует использовать рубли, считает министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью проекту «ТАСС Дети».
«Правильно, и не нужны [доллары россиянам]», — указал глава Минфина, говоря о необходимости доллара.
Кроме того, Силуанов рассказал, что жителям страны выгоднее хранить свои сбережения в облигациях федерального займа и участвовать в программе долгосрочных сбережений. По словам министра, это «надежное выгодное доходное вложение».
«Если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — добавил Силуанов.
Ранее глава Минфина назвал самыми выгодными способами вложения сбережений депозиты в банках и отечественные гособлигации, напоминает 360.ru.
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