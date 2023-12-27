Силуанов: Минфин не предлагал снижать долю собственности государства в Сбербанке

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в списке из 30 компаний на приватизацию есть крупные компании и банки, но снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется, передает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом, предложение касалось именно таких учреждений.