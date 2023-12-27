Силуанов: Минфин не предлагал снижать долю собственности государства в Сбербанке
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в списке из 30 компаний на приватизацию есть крупные компании и банки, но снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется, передает телеканал «Россия 24».
Он отметил, что есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом, предложение касалось именно таких учреждений.
Министерство финансов России составило список из примерно 30 компаний для возможной приватизации. Речь идет о компаниях, где доля государства составляет более 50% - потери контрольного пакета не предусматривается.
Проведение частичной приватизации по «закулисным схемам» в узком кругу предпринимателей не окажет значительного влияния на бюджет страны, заявил ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев «Радиоточке НСН». Нечаев рассказал, какие варианты такой приватизации сегодня возможны. По его словам, под критерии Силуанова попадают «Газпром» и «Роснефть», а также все крупные банки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru