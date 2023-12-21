«Олигархи и спецслужбы Запада»: Делягин назвал участников возможной приватизации
Западные спецслужбы с большим удовольствием поучаствуют в управлении российской госсобственностью, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.
Если в России начнется приватизация, то в ней будут участвовать совладельцы предприятий из числа российских олигархов, а также разного рода офшорные структуры, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. Последние, указал он, во многом контролируются западными спецслужбами.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. По его словам, предложение касается крупных компаний, где доля государства более 50%: предложено сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. Силуанов подчеркнул, что «это могут быть десятки, сотни миллиардов».
«Вряд ли иностранцы захотят входить в микродоли. Это, скорее всего, будут нынешние совладельцы этих предприятий из числа российских олигархов и разного рода офшорные структуры, которые захотят расширить свои владения. Поскольку офшорки контролируются во многом западными спецслужбами, насколько можно предположить, то, соответственно, западные спецслужбы с большим удовольствием поучаствуют в управлении российской госсобственностью», - сказал Делягин.
По его словам, тот факт, что контрольный пакет акций компаний останется у государства, ничего не значит. Делягин указал, что в случае приватизации уже «завтра» он может перестать принадлежать государству.
«То, что контрольный пакет останется у государства… Сегодня он остался, а завтра Силуанов продаст две акции и он уже не будет у государства. У некоторых компаний сложная структура акций, мы знаем случаи, когда государственная компания осуществляет небольшие корпоративные процедуры и потом перестает быть государственной. При этом сотни миллиардов рублей для бюджета ничего не изменят. В нынешних масштабах цен они не значат ничего. Силуанову было бы неплохо сосредоточиться на своих служебных обязанностях, а не влезать в сферу ответственности Росимущества и Минэкономразвития», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что проведение частичной приватизации по «закулисным схемам» в узком кругу предпринимателей не окажет значительного влияния на бюджет страны, передает «Радиоточка НСН».
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