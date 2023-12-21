«Олигархи и спецслужбы Запада»: Делягин назвал участников возможной приватизации

Если в России начнется приватизация, то в ней будут участвовать совладельцы предприятий из числа российских олигархов, а также разного рода офшорные структуры, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. Последние, указал он, во многом контролируются западными спецслужбами.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. По его словам, предложение касается крупных компаний, где доля государства более 50%: предложено сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. Силуанов подчеркнул, что «это могут быть десятки, сотни миллиардов».