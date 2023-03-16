Силуанов: единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний

Единоразовый взнос в бюджет затронет только десятую часть компаний. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, речь идет только о крупном прибыльном бизнесе, чей доход до вычета налогов за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей.

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Министр также рассказал о предложении исключить из этого перечня компании нефтегазового сектора российской экономики и угледобывающей промышленности.

«Мы дополнительные предложения по этим предприятиям уже сформировали в предыдущие годы, и в этом году тоже доуточнили механизм действия этого законодательства», — добавил Силуанов.

Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в разговоре с НСН заявил, что бизнес выступил против добровольного взноса в бюджет.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ВзносБюджетМинфин РФАнтон Силуанов
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