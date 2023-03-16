Силуанов: единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний

Единоразовый взнос в бюджет затронет только десятую часть компаний. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, речь идет только о крупном прибыльном бизнесе, чей доход до вычета налогов за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей.