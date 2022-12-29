Силуанов допустил использование криптовалюты для расчетов между странами

Возможность расчетов в криптовалюте с иностранными торговыми партнерами допустил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Вместе с тем, по его словам, этот процесс должен учитывать позиции всех сторон.

«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, — как возможный источник расчетов — почему бы и нет?», — отметил Силуанов.

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При этом он напомнил, что на данный момент взгляды Минфина и Центробанка относительно использования криптовалют в трансграничных расчетах различаются. Если в ЦБ поддержали законопроект о майнинге криптовалют, то в министерстве финансов проект нормативного акта раскритиковали.

Силуанов пообещал продолжить диалог по этому вопросу в следующем году с целью найти решение.

Ранее экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в эфире НСН выступил против легализации криптовалют.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинфинЦентробанкКриптовалютаАнтон Силуанов
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