Силуанов допустил использование криптовалюты для расчетов между странами

Возможность расчетов в криптовалюте с иностранными торговыми партнерами допустил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Вместе с тем, по его словам, этот процесс должен учитывать позиции всех сторон.

«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, — как возможный источник расчетов — почему бы и нет?», — отметил Силуанов.