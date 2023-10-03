Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2024-2026 годах не превысит 1% ВВП
Глава Минфина РФ Антон Силуанов представил в Совете Федерации проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год, в целом дефицит бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП.
«Бюджетный импульс будет сохраняться на протяжении всех трёх лет. Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объём расходов, а наоборот их увеличиваем по сравнению с текущим годом», - указал министр.
Ранее российское правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы. Согласно документу расходы в 2024 году ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, в 2025 году - 34,4 трлн, в 2026 году - 35,6 трлн. Доходы в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026 году - 34,1 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru