Продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 61,6 процента

Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в ноябре 2022 года упали на 61,6 процента.

«АвтоВАЗ» зафиксировал рекордные продажи с начала года

Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последний месяц осени в России было продано всего 46 403 автомобиля, тогда как в октябре 2021-го года удалось реализовать 120 966 новых легковушек.

Лидером по продажам стал АвтоВАЗ, продавший в октябре текущего года 21 726 автомобилей Lada. Второе место заняла китайская марка Haval, реализовавшая 4 552 машины, а замкнула ТОП-3 компания «ГАЗ коммерческие автомобили», продавшая 4 224 автомобиля.

Ранее на заводе в Елабуге началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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