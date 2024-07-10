Россия осталась главным поставщиком нефти в Китай и Индию

Так, в мае текущего года доля российской нефти составила 41% от общего импорта черного топлива Индии. На втором месте находится Ирак (21%), на третьем — Саудовская Аравия (11%).

Аналогичная ситуация прослеживается в Китае. Российская нефть занимает 19% от нефтяного импорта КНР (на 2 процентных пункта меньше, чем в апреле). Второе место за Саудовской Аравией (16%), третье — за Малайзией (12%), замыкает четверку Ирак (11%).

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена опасается вводить санкции против России за якобы использование нефтяных танкеров для обхода ограничений.

