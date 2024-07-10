Россия осталась главным поставщиком нефти в Китай и Индию
Россия осталась лидером по объему поставок нефти в Индию и Китай в мае 2024 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на июльский отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Так, в мае текущего года доля российской нефти составила 41% от общего импорта черного топлива Индии. На втором месте находится Ирак (21%), на третьем — Саудовская Аравия (11%).
Аналогичная ситуация прослеживается в Китае. Российская нефть занимает 19% от нефтяного импорта КНР (на 2 процентных пункта меньше, чем в апреле). Второе место за Саудовской Аравией (16%), третье — за Малайзией (12%), замыкает четверку Ирак (11%).
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена опасается вводить санкции против России за якобы использование нефтяных танкеров для обхода ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru