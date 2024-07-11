Доходы России от экспорта нефти в июне сократились на $190 млн
Доходы России от экспорта нефти за месяц снизились на 190 миллионов долларов, с майских 11,02 млрд до 10,97 млрд долларов в июне. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно данным, поступления в бюджет РФ от продажи нефтепродуктов за период снизились с 5,84 до 5,7 млрд долларов. В агентстве также указали, что Россия в июне сократила объемы экспорта энергоносителей, в том числе своим основным покупателям: Индии, Китаю,Турции и Ближнему Востоку.
Так, продажи российской нефти за месяц упали с 5 до 4,9 млн баррелей в сутки, нефтепродуктов — с 2,8 до 2,6 млн б/с. При этом экспорт топлива в «неизвестном направлении» вырос до 1,3 млн б/с.
Ранее сообщалось, что Россия осталась лидером по объему поставок нефти в Индию и Китай в мае 2024 года. Доля российской нефти составила 41% от общего импорта черного топлива Индии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru