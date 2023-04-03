Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»

Венгрия не намерена отказываться от контрактов с компанией «Газпром». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе бизнес-форума Американской торговой палаты.

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Как отметил министр, Будапешт не будет «по политическим причинам» отказываться от надежных долгосрочных соглашений, в том числе с российским концерном и британской компанией Shell.

«Для нас первое в нашей работе - обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы ... не будем отказываться от них», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что Европе приходится переплачивать за газ и электричество из-за ошибочных санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости
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