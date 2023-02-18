Путин: «Газпром» идет вперед, несмотря на попытки сдерживания

Компания «Газпром» продолжает развиваться, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать холдинг. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 30-летия «Газпрома», передает пресс-служба Кремля.

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Как отметил глава государства, компания показывает высокую ответственность, эффективность и устойчивость в работе.

«Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед», — подчеркнул Путин.

Российский лидер указал, что организация запускает новые проекты по геологоразведке, добыче и глубокой переработке сырья. Кроме того, «Газпром» строит транспортную инфраструктуру и обеспечивает высокотехнологичный бизнес заказами.

Ранее Путин назвал верным решение сохранить «Газпром» как единый стратегический комплекс.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияГазпромВладимир Путин
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