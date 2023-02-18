Путин: «Газпром» идет вперед, несмотря на попытки сдерживания
Компания «Газпром» продолжает развиваться, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать холдинг. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 30-летия «Газпрома», передает пресс-служба Кремля.
Как отметил глава государства, компания показывает высокую ответственность, эффективность и устойчивость в работе.
«Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед», — подчеркнул Путин.
Российский лидер указал, что организация запускает новые проекты по геологоразведке, добыче и глубокой переработке сырья. Кроме того, «Газпром» строит транспортную инфраструктуру и обеспечивает высокотехнологичный бизнес заказами.
Ранее Путин назвал верным решение сохранить «Газпром» как единый стратегический комплекс.
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