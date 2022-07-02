Siemens Healthineers пришлось объясняться из-за деятельности в России

Немецкая газета Die Welt опубликовала интервью с финансовым директором немецкой компании Siemens Healthineers (Siemens Здравоохранение) Йохеном Шмитцем. В беседе представителю компании пришлось отвечать на вопросы о продолжении деятельности в России.

Шмитц отметил, что продукция Siemens Healthineers, которая обеспечивает поддержку медицинского обслуживания гражданского населения, не попадает под санкции Евросоюза. Немецкая компания обеспечивает выполнение договоров с российскими клиентами и не ищет новых.

«Нет никаких правовых оснований для невыполнения наших контрактов. И такой шаг я бы тоже посчитал сомнительным с этической точки зрения. Стоит ли отказывать российским детям в лечении рака?», — цитирует Шмитца ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что односторонние санкции в отношении России являются незаконными, что «неоднократно подчеркивалось на всех уровнях», сообщает РИА Новости.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ГерманияСанкции Против РоссииСанкцииМедицина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры