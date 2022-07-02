Siemens Healthineers пришлось объясняться из-за деятельности в России
Немецкая газета Die Welt опубликовала интервью с финансовым директором немецкой компании Siemens Healthineers (Siemens Здравоохранение) Йохеном Шмитцем. В беседе представителю компании пришлось отвечать на вопросы о продолжении деятельности в России.
Шмитц отметил, что продукция Siemens Healthineers, которая обеспечивает поддержку медицинского обслуживания гражданского населения, не попадает под санкции Евросоюза. Немецкая компания обеспечивает выполнение договоров с российскими клиентами и не ищет новых.
«Нет никаких правовых оснований для невыполнения наших контрактов. И такой шаг я бы тоже посчитал сомнительным с этической точки зрения. Стоит ли отказывать российским детям в лечении рака?», — цитирует Шмитца ТАСС.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что односторонние санкции в отношении России являются незаконными, что «неоднократно подчеркивалось на всех уровнях», сообщает РИА Новости.
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