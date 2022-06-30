Медведев назвал санкции актом международной агрессии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что односторонние санкции в отношении России являются незаконными, что «неоднократно подчеркивалось на всех уровнях», сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума он отметил, что при определенных обстоятельствах такие ограничения «могут быть расценены, как акт международной агрессии».
«Хотел бы ещё раз заметить, что при определённых обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli», - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что в ответ на подобные действия «у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкционная политика США нацелена не только на Россию и Китай, но также бьёт по Евросоюзу и Европе в целом, сообщает RT.
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