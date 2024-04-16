Швейцария не захотела присоединяться к группе REPO для поиска активов россиян
Федеральный совет (правительство) Швейцарии не видит необходимости в формальном присоединении к международной группе по поиску активов россиян, попавших под санкции (REPO). Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный департамент экономики, образования и исследований.
Как отметили в Берне, сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций в отношении России «хорошо выстроено на техническом уровне».
«Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO. Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то... совет может пересмотреть ситуацию», — указали в ведомстве.
Департамент экономики, образования и исследований подчеркнул, что наблюдает за работой Запада по передаче российских активов Украине. Принимая решение по этому вопросу, Швейцария будет учитывать особенности своей правовой системы, целей внешней политики, международного права. В ведомстве пояснили, что в отличие от депозитариев Евросоюза центральные депозитарии ценных бумаг Швейцарии не держат средства Банка России.
Специальную группу REPO создали в марте 2022 года, напоминает Ura.ru. В нее входят США, страны Евросоюза и Группы семи. В сентябре 2023-го REPO оценивала суверенные активы РФ, заблокированные в рамках санкций, в $280 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru