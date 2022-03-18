Шувалов прокомментировал уход из «Сколково» Дворковича

Глава совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов заявил, что уход Аркадия Дворковича с поста председателя Фонда не помешает выполнить все поставленные задачи, сообщает РИА Новости.

«Уверен, что Фонд "Сколково" в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций», - сказал Шувалов.

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Он подтвердил, что Совет директоров получил заявление Дворковича о прекращении полномочий.

По словам Шувалова, за годы работы Дворковича выручка резидентов Фонда выросла с 91,9 млрд рублей до более чем 200 млрд рублей, по данным за 2021 год.

16 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что высказывания Дворковича о спецоперации на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дворкович сам будет сам решать, продолжать ли работу в фонде «Сколково».

18 марта Дворкович заявил, что покидает пост председателя фонда «Сколково».

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ФОТО: Екатерина Штукина//РИА Новости
ТЕГИ:СколковоАркадий ДворковичИгорь Шувалов
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