Шувалов прокомментировал уход из «Сколково» Дворковича

Он подтвердил, что Совет директоров получил заявление Дворковича о прекращении полномочий.

По словам Шувалова, за годы работы Дворковича выручка резидентов Фонда выросла с 91,9 млрд рублей до более чем 200 млрд рублей, по данным за 2021 год.

16 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что высказывания Дворковича о спецоперации на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дворкович сам будет сам решать, продолжать ли работу в фонде «Сколково».

18 марта Дворкович заявил, что покидает пост председателя фонда «Сколково».

