Шувалов прокомментировал уход из «Сколково» Дворковича
Глава совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов заявил, что уход Аркадия Дворковича с поста председателя Фонда не помешает выполнить все поставленные задачи, сообщает РИА Новости.
«Уверен, что Фонд "Сколково" в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций», - сказал Шувалов.
Он подтвердил, что Совет директоров получил заявление Дворковича о прекращении полномочий.
По словам Шувалова, за годы работы Дворковича выручка резидентов Фонда выросла с 91,9 млрд рублей до более чем 200 млрд рублей, по данным за 2021 год.
16 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что высказывания Дворковича о спецоперации на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково».
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дворкович сам будет сам решать, продолжать ли работу в фонде «Сколково».
18 марта Дворкович заявил, что покидает пост председателя фонда «Сколково».
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