Шульгинов заявил о новом порядке мониторинга цен на нефть
Новый мониторинг цен на нефть позволит понять реальную стоимость ее реализации, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Шульгинов, чьи слова приводит пресс-служба министерства, отмечает, что данная мера позволит не продавать российскую нефть по сниженным ценам из-за введенного «потолка» на ее стоимость.
Кроме того, обновленная схема наблюдения за ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли, добавил он.
Ранее в Казахстане сообщили о планах поставить 20 тысяч тонн нефти Германии по системе нефтепроводов «Транснефти».
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