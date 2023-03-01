Шульгинов заявил о новом порядке мониторинга цен на нефть

Шульгинов, чьи слова приводит пресс-служба министерства, отмечает, что данная мера позволит не продавать российскую нефть по сниженным ценам из-за введенного «потолка» на ее стоимость.

Кроме того, обновленная схема наблюдения за ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли, добавил он.

Ранее в Казахстане сообщили о планах поставить 20 тысяч тонн нефти Германии по системе нефтепроводов «Транснефти».

