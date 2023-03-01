Казахстан планирует поставить 20 тысяч тонн нефти в Германию

Казахстан планирует в марте поставить 20 тысяч тонн нефти Германии по системе нефтепроводов «Транснефти». Об этом сообщила пресс-служба национальной компании «Казтрансойл».

Также компания подтвердила наличие технической возможности транспортировки 300 тысяч тонн казахстанской нефти через пункт сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию в первом квартале этого года.

«Транснефть» опровергла данные об ударе по трубопроводу «Дружба»

В декабре вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать транзит казахской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию.

«Мы нормально относимся. Если будет перенаправлена часть казахской нефти из Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально», - сказал он.

До этого российский лидер Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в энергетической сфере, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:ГерманияНефтьКазахстан
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