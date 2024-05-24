Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют летом
Летом цена снизится на огурцы и другие овощи благодаря урожаю, рассказал аналитик Александр Разуваев.
Он пояснил, что согласно тридцатилетней статистике, инфляция летом всегда снижается, и все продукты, которые у нас растут – дешевеют. Аналитик выделил огурцы и другие фрукты, пишет «NEWS.ru».
Разуваев не верит слухам, будто цены на продукты питания с 1 июня могут вырасти на 30%. Он отметил, что инфляция сейчас составляет 8%.
Ранее стало известно, что согласно данным площадки ICE Futures, биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных значений. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
- Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют летом
- СМИ: В ЕС считают, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине
- ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами
- Полчища саранчи атаковали районы Волгоградской области
- В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
- ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек
- Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина
- Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram
- СМИ: Главы МИД ЕС утвердят новый санкционный режим «имени Навального» против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru