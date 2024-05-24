Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют летом

Летом цена снизится на огурцы и другие овощи благодаря урожаю, рассказал аналитик Александр Разуваев.

Он пояснил, что согласно тридцатилетней статистике, инфляция летом всегда снижается, и все продукты, которые у нас растут – дешевеют. Аналитик выделил огурцы и другие фрукты, пишет «NEWS.ru».

Инфляция в России замедлилась по итогам недели

Разуваев не верит слухам, будто цены на продукты питания с 1 июня могут вырасти на 30%. Он отметил, что инфляция сейчас составляет 8%.

Ранее стало известно, что согласно данным площадки ICE Futures, биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных значений. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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