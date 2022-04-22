Шольц заявил о возможном вреде эмбарго на российский газ для Европы

Глава правительства ФРГ заявил о бессмысленности запрета на поставки газа из России. По словам Шольца, это не остановит боевые действия.

«Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — подчеркнул канцлер.

