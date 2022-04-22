Шольц заявил о возможном вреде эмбарго на российский газ для Европы
Эмбарго на поставки российского газа не принесет мир на Украину, однако может стать причиной серьезного экономического кризиса, и Европе важно избежать его. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel.
Глава правительства ФРГ заявил о бессмысленности запрета на поставки газа из России. По словам Шольца, это не остановит боевые действия.
«Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — подчеркнул канцлер.
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