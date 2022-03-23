В Европе предложили установить минимальный порог заполненности хранилищ газа

В заявлении говорится, что в последующие годы государства-члены должны увеличить этот уровень до 90%.

«Партнёрство ЕС с третьими странами для коллективных закупок газа и водорода позволит повысить устойчивость экономики ЕС и снизить цены», - добавили в ЕК.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс, сообщает RT.

