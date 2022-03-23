В Европе предложили установить минимальный порог заполненности хранилищ газа
Еврокомиссия (ЕК) представила законопроект, в котором предлагается к 1 ноября 2022 заполнить газовые хранилища в Евросоюзе (ЕС) минимум на 80%, сообщает пресс-служба ЕК.
В заявлении говорится, что в последующие годы государства-члены должны увеличить этот уровень до 90%.
«Партнёрство ЕС с третьими странами для коллективных закупок газа и водорода позволит повысить устойчивость экономики ЕС и снизить цены», - добавили в ЕК.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс, сообщает RT.
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