Шольц и фон дер Ляйен призвали создать «план Маршалла» для Украины

В материале отмечается, что 25 октября в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины, где мировое сообщество обсудит способы «наилучшим образом» помочь стране.

«Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — говорится в статье.

Шольц и фон дер Ляйен указывают, что речь идет о «задаче поколений», пишет РИА ФАН. Утверждается, что оказание помощи Украине поможет ЕС «строить будущее Европы».

«Украина защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире», — отмечается в материале.

Канцлер и председатель ЕК напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в 350 млрд евро, справиться с расходами смогут совместно ЕС, G7 и партнеры, международные финансовые институты и ведущие международные организации. При этом политики призвали к прозрачности расходования средств: для этого планируется создать «основы для инклюзивной донорской платформы», которая будет координировать процессы восстановления.

