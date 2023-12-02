Шольц: Германия к 2030 году будет производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников
2 декабря 202321:27
Германия планирует к 2030 году производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Кроме того, по словам Шольца, в 2045 году страна планирует перестать использовать ископаемое топливо для отопления, чтобы прекратить вредные выбросы в атмосферу.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что Шольц заявляет о том, что решит кризис в стране, но у него отсутствуют конкретная программа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru