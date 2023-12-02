Шольц: Германия к 2030 году будет производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников

Германия планирует к 2030 году производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Кроме того, по словам Шольца, в 2045 году страна планирует перестать использовать ископаемое топливо для отопления, чтобы прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что Шольц заявляет о том, что решит кризис в стране, но у него отсутствуют конкретная программа.

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ФОТО: соцсети / @santegidionews
ТЕГИ:ЭлектроэнергияШольцГермания

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