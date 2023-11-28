«Денег нет!»: В Германии заявили об отсутствии у Шольца планов по решению кризиса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о том, что решит кризис в стране, но у него отсутствуют конкретная программа, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.

Ранее Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте немецкого парламента. Среди прочего речь зашла о решении ввести режим ЧС на 2023 год для высвобождения замороженного бюджета. Не обращая внимания на смех, Шольц заверил, что кризис с бюджетом не затронет жизнь простого населения, а социальные выплаты не прекратятся.

«Шольц оправдывался, но в нынешней ситуации оправдываться не стоит и нельзя было. В немецком обществе от него ожидают жестких действий. У него непонятно какая программа… Он говорит, что Германия богатая страна, деньги есть, найдем, уберем долговой тормоз на этот и следующий годы и развяжем себе руки, чтобы действовать. При этом Шольц говорит, что нужно помогать Украине, принимать беженцев с Украины... Но Шольц не ответил на главный вопрос: откуда взять деньги? Из-за этого над ним смеялась оппозиция», - сказал Рар.