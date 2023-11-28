«Денег нет!»: В Германии заявили об отсутствии у Шольца планов по решению кризиса

Шольц хочет убрать долговой «тормоз» и решить кризис, но при этом еще помогать Украине и принимать беженцев, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о том, что решит кризис в стране, но у него отсутствуют конкретная программа, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.

Ранее Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте немецкого парламента. Среди прочего речь зашла о решении ввести режим ЧС на 2023 год для высвобождения замороженного бюджета. Не обращая внимания на смех, Шольц заверил, что кризис с бюджетом не затронет жизнь простого населения, а социальные выплаты не прекратятся.

«Шольц оправдывался, но в нынешней ситуации оправдываться не стоит и нельзя было. В немецком обществе от него ожидают жестких действий. У него непонятно какая программа… Он говорит, что Германия богатая страна, деньги есть, найдем, уберем долговой тормоз на этот и следующий годы и развяжем себе руки, чтобы действовать. При этом Шольц говорит, что нужно помогать Украине, принимать беженцев с Украины... Но Шольц не ответил на главный вопрос: откуда взять деньги? Из-за этого над ним смеялась оппозиция», - сказал Рар.

В Германии заявили, что страна находится в серьезном государственном кризисе

Он отметил, что кризис, который разворачивается в Германии, является серьезным. По словам Рара, денег у государства фактически нет, однако жители ФРГ пока недостаточно болезненно чувствуют кризис.

«Я бы охарактеризовал этот кризис как серьезный, он развивается. Денег у государства фактически нет, непонятно, откуда их будут брать. Но нужно понимать, что пока еще немецкий народ недостаточно болезненно чувствует этот кризис, чтобы говорить о том, что Германию ждут политические и социальные потрясения. Ситуация может стать тревожной, но сейчас говорить о крахе финансовой или социальной системы Германии не приходится», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 28 ноября, газета Financial Times сообщила, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд. По данным газеты, выстроенная Шольцем система подразумевала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере €200 млрд, а затем использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и потребителей в Германии.

Однако, указала газета, в 2022 году из фонда выплатили только €30 млрд, а остальная сумма была перенесена на 2023 год. Высший суд постановил, что это привело к нарушению основного принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены. Подчеркивается, что система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь они «рухнули как карточный домик», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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