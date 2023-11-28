«Денег нет!»: В Германии заявили об отсутствии у Шольца планов по решению кризиса
Шольц хочет убрать долговой «тормоз» и решить кризис, но при этом еще помогать Украине и принимать беженцев, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о том, что решит кризис в стране, но у него отсутствуют конкретная программа, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.
Ранее Шольца громко обсмеяли в бундестаге во время обращения по поводу бюджетного кризиса в стране, выступление транслировалось на сайте немецкого парламента. Среди прочего речь зашла о решении ввести режим ЧС на 2023 год для высвобождения замороженного бюджета. Не обращая внимания на смех, Шольц заверил, что кризис с бюджетом не затронет жизнь простого населения, а социальные выплаты не прекратятся.
«Шольц оправдывался, но в нынешней ситуации оправдываться не стоит и нельзя было. В немецком обществе от него ожидают жестких действий. У него непонятно какая программа… Он говорит, что Германия богатая страна, деньги есть, найдем, уберем долговой тормоз на этот и следующий годы и развяжем себе руки, чтобы действовать. При этом Шольц говорит, что нужно помогать Украине, принимать беженцев с Украины... Но Шольц не ответил на главный вопрос: откуда взять деньги? Из-за этого над ним смеялась оппозиция», - сказал Рар.
Он отметил, что кризис, который разворачивается в Германии, является серьезным. По словам Рара, денег у государства фактически нет, однако жители ФРГ пока недостаточно болезненно чувствуют кризис.
«Я бы охарактеризовал этот кризис как серьезный, он развивается. Денег у государства фактически нет, непонятно, откуда их будут брать. Но нужно понимать, что пока еще немецкий народ недостаточно болезненно чувствует этот кризис, чтобы говорить о том, что Германию ждут политические и социальные потрясения. Ситуация может стать тревожной, но сейчас говорить о крахе финансовой или социальной системы Германии не приходится», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 28 ноября, газета Financial Times сообщила, что система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд. По данным газеты, выстроенная Шольцем система подразумевала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере €200 млрд, а затем использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и потребителей в Германии.
Однако, указала газета, в 2022 году из фонда выплатили только €30 млрд, а остальная сумма была перенесена на 2023 год. Высший суд постановил, что это привело к нарушению основного принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены. Подчеркивается, что система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь они «рухнули как карточный домик», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: секретный офис ЦРУ десятки лет занимался поисками НЛО
- Amazon представил первые кадры сериала по популярной игре Fallout
- Таганский суд оштрафовал соцсеть Likee на 800 тыс рублей
- Ущерб от шторма в Крыму предварительно оценили в 490 млн рублей
- Киркоров встал на колени перед Гузеевой на премьере фильма «Теща»
- Патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов
- Россия уведомила Японию о выходе из соглашения по сокращению ядерного оружия
- Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии
- В театре Ленсовета заявили, что госпитализация Боярского является плановой
- Минобороны РФ: ВСУ применяли химоружие для заражения еды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru