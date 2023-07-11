«Шоковая ситуация!»: Рекордные оптовые цены на бензин бьют по бизнесу и экономике

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил в эфире НСН, что оптовые цены в ряде регионов превышают розничные, которые могут меняться только в пределах инфляции. 

В некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные, что наносит ущерб бизнесу и экономике в целом, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН. При этом, по его словам, розничные цены повышаются только в рамках инфляции.

Накануне цена тонны бензина Аи-92 превысила 59 тысяч рублей, тем самым обновив свой исторический рекорд, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Баженов рассказал, как это отразилось на отрасли и потребителях.

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«Ситуация становится сложной, опт уже превышает в ряде регионов розничные цены, это очень сильно бьет по экономике. Закупочная цена становится выше, чем цена сбыта. Пока еще у операторов есть запас прочности, накопленный за хороший период. По розничным ценам ситуация контролируется, рост наблюдается в рамках инфляционного коридора. Но для бизнеса это шоковая ситуация, которая начинает затягиваться», - отметил он.

Баженов объяснил, что такая ситуация сложилась из-за перераспределения потоков, а профицит бензина в стране не так велик. Эксперт призвал регуляторов принимать более внушительные меры, корректировать акциз.

«Причина в том, что потоки были перераспределены, у нас бензина производится в профиците, но не так много. Даже если незначительный объем уходит на экспорт, это сильно сказывается на внутренних ценах. Плюс сезонность, безусловно, высокий сезон, нефтяные компании разгоняют оптовые цены. Регуляторы в курсе ситуации, меры предпринимаются, но уже хотелось бы более оперативных и внушительных мер. Что делать? Увеличивать объемы реализации на бирже, биржевое предложение увеличивать в плавающем формате с учетом сезона. А также создавать налоговые условия, скорректировать акциз», - объяснил собеседник НСН.

В России в мае снизились объемы производства бензина, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Так, снижение производства составило 1,1% год к году, 3,5 миллиона тонн. При этом выпуск дизельного топлива увеличился на 2,7% - до 6,9 миллиона тонн. Сообщается, что за период с января по май произведено 36,7 миллиона тонн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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