«Шоковая ситуация!»: Рекордные оптовые цены на бензин бьют по бизнесу и экономике

В некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные, что наносит ущерб бизнесу и экономике в целом, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН. При этом, по его словам, розничные цены повышаются только в рамках инфляции.

Накануне цена тонны бензина Аи-92 превысила 59 тысяч рублей, тем самым обновив свой исторический рекорд, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Баженов рассказал, как это отразилось на отрасли и потребителях.