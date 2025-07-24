Министр имущества Челябинской области арестован по делу о превышении полномочий
Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу министра имущественных отношений Челябинской области Эльдара Белоусова. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение принято в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, фигурантами которого также проходят бывший заместитель губернатора региона Александр Богашов и управляющий делами правительства области Роман Менжинский.
Заседание по выбору меры пресечения проходило в закрытом режиме. На оглашение решения были допущены журналисты и слушатели. Суд постановил арестовать Белоусова до 22 сентября.
По данным правоохранительных органов, расследование касается предполагаемых нарушений при строительстве оздоровительного комплекса. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru