Министр имущества Челябинской области арестован по делу о превышении полномочий

Заседание по выбору меры пресечения проходило в закрытом режиме. На оглашение решения были допущены журналисты и слушатели. Суд постановил арестовать Белоусова до 22 сентября.

По данным правоохранительных органов, расследование касается предполагаемых нарушений при строительстве оздоровительного комплекса. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), передает «Радиоточка НСН».



