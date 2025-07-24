Легенда рестлинга Халк Хоган умер в возрасте 71 года

Менеджер спортсмена Крис Воло заявил, что Хоган умер у себя дома в Клируотере (Флорида, США). По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

Халк Хоган, который был одной из самых узнаваемых фигур в индустрии, начал свою профессиональную карьеру в рестлинге в 1977 году. Дважды введён в Зал славы WWE.

В 1982 году Хоган дебютировал в кино, снявшись в культовом «Рокки 3». В его фильмографии есть не только появление в ТВ-сериалах и эпизоды в фильмах, но и главные роли («Коммандо из пригорода», «Гром в раю»).

Ранее в возрасте 76 лет умер кавалер ордена Британской империи, британский гонщик, основатель и владелец команды «Джордан» в «Формуле 1» Эдди Джордан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

