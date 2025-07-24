В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы
Власти США арестовали гражданина России Дмитрия Горелова по подозрению в незаконном пересечении американской границы. Об этом говорится в материалах федерального суда округа Аризона, сообщает РИА Новости.
Согласно судебным документам, задержание произошло 17 июля недалеко от города Сан-Луис в штате Аризона. По версии обвинения, Горелов проник на территорию США вне официальных пунктов пропуска, минуя иммиграционный контроль.
Как указано в материалах дела, россиянина задержали сотрудники пограничной службы. Во время допроса Горелов заявил, что направлялся в Филадельфию.
Гражданину России предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Это правонарушение относится к числу федеральных дел, рассмотрение которых ведется в суде округа Аризона, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шоколадный торг: Россияне не заметят отсутствия Snickers в «Пятерочке»
- В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО
- Двух сотрудников Минобороны обвинили в фиктивной приемке техники
- «Бойцовский анклав!»: Чем грозят россиянам подпольные ММА-клубы мигрантов
- В отрасли не разделили оптимизм Минздрава из-за сокращения числа алкоголиков
- «Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс
- Премиум-отели в России дорожают из-за дефицита номеров
- Историк объяснил, зачем КПРФ подняла тему пересмотра XX съезда КПСС
- Пора выздоравливать: Для чего Минздрав хочет ужесточить выдачу больничных
- В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru