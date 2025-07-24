В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы

Как указано в материалах дела, россиянина задержали сотрудники пограничной службы. Во время допроса Горелов заявил, что направлялся в Филадельфию.

Гражданину России предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Это правонарушение относится к числу федеральных дел, рассмотрение которых ведется в суде округа Аризона, передает «Радиоточка НСН».

