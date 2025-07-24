В США задержали россиянина по обвинению в незаконном пересечении границы

Власти США арестовали гражданина России Дмитрия Горелова по подозрению в незаконном пересечении американской границы. Об этом говорится в материалах федерального суда округа Аризона, сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, задержание произошло 17 июля недалеко от города Сан-Луис в штате Аризона. По версии обвинения, Горелов проник на территорию США вне официальных пунктов пропуска, минуя иммиграционный контроль.

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Как указано в материалах дела, россиянина задержали сотрудники пограничной службы. Во время допроса Горелов заявил, что направлялся в Филадельфию.

Гражданину России предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Это правонарушение относится к числу федеральных дел, рассмотрение которых ведется в суде округа Аризона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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