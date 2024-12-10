Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили в РФ

Высокие цены на автомобили в России связаны с инфляцией. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с РИА Новости.

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Как отметил первый зампред правительства, цены на авто «могут быть более стабильными».

«Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие... не предполагаются», — подчеркнул Мантуров.

Между тем автоэксперт Константин Лигачев напомнил, что в России с 1 января повысят утильсбор на машины, и после Нового года автомобили подорожают, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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