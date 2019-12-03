«Шокирующий прогноз» Saxo Bank предрек успех России в 2020 году
Эксперты датского Saxo Bank, которые успели зарекомендовать себя, как как авторы шокирующих прогнозов поделились своими очередными предсказаниями на будущий год. В том числе, специалисты допустили такое развитие событий, при котором Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти, пишет RT. Такую исход эксперты связали с из-за низкой доходностью инвестиций в связи с замедлением добычи сланцевой нефти в США.
Уточняется, что при таком раскладе марка Brent может вернуться к отметке в 90 долларов за баррель, что для России «огромная выгода».
По мнению специалистов, не менее выгодным для Москвы стало бы и развитие зелёной энергетики. Так Россия может выиграть и как крупнейший в мире поставщик палладия, и как государство, которое начнет перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель.
Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три способа, благодаря которым России ускорит экономический рост. «Абсолютно правильными», но второстепенными мерами назвал предложения помощника президента в беседе с НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению экономиста, России, прежде всего, необходима комплексная модернизация инфраструктуры, нормализация налоговой системы и качественное ограничение коррупции.
Ранее
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