«Шокирующий прогноз» Saxo Bank предрек успех России в 2020 году

Эксперты датского Saxo Bank, которые успели зарекомендовать себя, как как авторы шокирующих прогнозов поделились своими очередными предсказаниями на будущий год. В том числе, специалисты допустили такое развитие событий, при котором Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти, пишет RT. Такую исход эксперты связали с из-за низкой доходностью инвестиций в связи с замедлением добычи сланцевой нефти в США.

Уточняется, что при таком раскладе марка Brent может вернуться к отметке в 90 долларов за баррель, что для России «огромная выгода».

По мнению специалистов, не менее выгодным для Москвы стало бы и развитие зелёной энергетики. Так Россия может выиграть и как крупнейший в мире поставщик палладия, и как государство, которое начнет перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три способа, благодаря которым России ускорит экономический рост. «Абсолютно правильными», но второстепенными мерами назвал предложения помощника президента в беседе с НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению экономиста, России, прежде всего, необходима комплексная модернизация инфраструктуры, нормализация налоговой системы и качественное ограничение коррупции.

Ранее

