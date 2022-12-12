«Шок вместо инфляции»: Экономическую политику Байдена назвали катастрофой для американцев

Число зарегистрированных безработных в Москве сократилось на 20,5% с начала года С 1999 года число молодых людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, сократилось в Москве в 50 раз Более 30 тысяч подарков в рамках акции «Москва помогает» отправили детям в Донбасс Главную новогоднюю ель России спилили в Московской области Суточный рекорд 1960 года по осадкам побит в Москве