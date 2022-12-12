«Шок вместо инфляции»: Экономическую политику Байдена назвали катастрофой для американцев

Западные элиты решили пожертвовать средним классом, которому грозит обнищание и чудовищная безработица, сказал в эфире НСН Василий Колташов.

Планы Вашингтона снизить инфляцию и удержать низкие мировые цены не энергоносители грозят крахом экономикам США и Евросоюза, сказал в интервью НСН экономист Василий Колташов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что инфляция в американской экономике к концу 2023 года «значительно снизится». При этом она допустила «неожиданный шок», если инфляция не снизится.

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«По сути, цена этого снижения инфляции – экономическая катастрофа. Если реализуется прогноз Йеллен, что инфляция в США снизится в 2023 году, это произойдет главным образом по причине глубокого экономического кризиса во всех западных экономиках – как в странах ЕС, Великобритании и Японии, так и в США, что потянет за собой мировые цены на нефть, это уже происходит. Инфляцию действительно можно понизить, но посредством разрушения американской экономики, чем весь 2022 год и занимается администрация Байдена. Все их успехи в борьбе с инфляцией, в том числе мировой: понижение цен на зерно, нефть и газ, - следствие политики удорожания кредита, повышения цены доллара и сокращения американской экономики», - сказал Колташов.

При этом он предрек обнищание среднего класса в США и странах ЕС.

«Очевидно, что западные элиты приняли решение пожертвовать своим рабочих классом и средним классом, как его самой обеспеченной частью. Это сделано путем повышения ставок . Средний класс должен стать значительно беднее. Уже была весьма печальная "черная пятница" в США, когда уже не было тех толп покупателей с деньгами, им не надо уже столько вещей, деньги становятся важнее. Ситуация обнищания западных потребителей особенно сильна в Евросоюзе, где весь баланс расходов перекроен. Это грозит обернуться настоящей катастрофой для сферы услуг, что может повлечь чудовищную безработицу», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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