Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что во встрече принимало участие руководство двух министерств и представители оборонно-промышленных предприятий. На совещании присутствовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Как сообщили в военном ведомстве, Шойгу также вручил государственые награды и именное оружие бойцам группировки войск «Центр», которые выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении. Военнослужащим были вручены ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «Георгиевский крест», медали «За отвагу» и пистолеты Ярыгина.
Ранее Шойгу в ходе работы в зоне специальной военной операции проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru