Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира

Лукашенко прокомментировал заявление Моравецкого о перемещении наемников ЧВК «Вагнер» к границе Польши и Литвы Суд не стал арестовывать мать похитителя девушки из Челябинской области Прокуратура Москвы начала проверку рэпера Лигалайза по статье о дискредитации армии Герман-младший подтвердил дефицит кадров в российской киноиндустрии