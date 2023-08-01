Шойгу провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Алжира
1 августа 202317:29
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой. говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
«[...] Шойгу [...] отметил, что российско-алжирские связи развиваются особенно динамично и позитивно», - отметили в пресс-службе.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усмотрел в событиях в Нигере «российскую руку».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru