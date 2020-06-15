Шкуматов назвал неадекватными новые правила ввоза автомобилей

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал новую меру неадекватной.

«Это странное правило. Сегодня автомобильный рынок находится в большом кризисе. Автомобили, не только новые, на столичном рынке продаются очень тяжело. Рынок упал, восстанавливаться он будет долго. Поэтому любые попытки создать дополнительные бюрократические препоны приведут к еще большему падению. У меня вызывает очень много вопросов адекватность этого решения в сложившейся ситуации», - отметил эксперт.

Возможно, это попытка создать дополнительное преимущество для тех, кто производит машины в России, добавил он.

«Но рынок эластичен. И многие импортные машины не имеют прямых аналогов среди отечественных. Иномарки подорожают ненамного, но этого достаточно, чтобы рынок еще просел», - заключил Шкуматов.

Добавим, по новым правилам любой тюнинг автомобиля потребует от владельца разрешения ГИБДД на изменения в конструкцию транспортных средств. После чего он будет обязан привести машину на автовозе или эвакуаторе в техлабораторию для экспертизы и выписки протокола проверки, который затем потребуется в ГИБДД для выдачи новых СТС и ПТС.

Кроме того с 1 июля изменятся правила и стоимость медсправки для водителей. Им придется сдавать два новых анализа: на хронический алкоголизм и наркоманию. Оба исследования платные. Из-за них стоимость медсправки для водителя может вырасти на шесть-восемь тысяч рублей.

