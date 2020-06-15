Шкуматов назвал неадекватными новые правила ввоза автомобилей
Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН предрек новый удар по автомобильному рынку России.
С 1 июля в России изменяются требования для новых автомобилей. В частности, изменится порядок получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) для импортных машин. После растаможивания ее нужно будет доставить на полигон, где аккредитованная лаборатория проведет с ним расписанные по ГОСТу испытания и экспертизы, после чего выдаст свое заключение. При наличии положительного результата транспортное средство получит СБКТС, а после - паспорт транспортного средства (ПТС) на таможне.
Для получения СБКТС машина должна быть полностью укомплектована, в том числе аптечкой и знаком аварийной остановки, заправлена техническими жидкостями и топливом, иметь соответствующие российским требованиям маркировки шин и направления света фар. Сама процедура экспертизы платная, ее стоимость может возрасти до 15 тысяч рублей против нынешних семи тысяч, которые импортеры платят за осмотр на складе временного хранения. Также придется оплачивать транспортировку авто до полигона.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал новую меру неадекватной.
«Это странное правило. Сегодня автомобильный рынок находится в большом кризисе. Автомобили, не только новые, на столичном рынке продаются очень тяжело. Рынок упал, восстанавливаться он будет долго. Поэтому любые попытки создать дополнительные бюрократические препоны приведут к еще большему падению. У меня вызывает очень много вопросов адекватность этого решения в сложившейся ситуации», - отметил эксперт.
Возможно, это попытка создать дополнительное преимущество для тех, кто производит машины в России, добавил он.
«Но рынок эластичен. И многие импортные машины не имеют прямых аналогов среди отечественных. Иномарки подорожают ненамного, но этого достаточно, чтобы рынок еще просел», - заключил Шкуматов.
Добавим, по новым правилам любой тюнинг автомобиля потребует от владельца разрешения ГИБДД на изменения в конструкцию транспортных средств. После чего он будет обязан привести машину на автовозе или эвакуаторе в техлабораторию для экспертизы и выписки протокола проверки, который затем потребуется в ГИБДД для выдачи новых СТС и ПТС.
Кроме того с 1 июля изменятся правила и стоимость медсправки для водителей. Им придется сдавать два новых анализа: на хронический алкоголизм и наркоманию. Оба исследования платные. Из-за них стоимость медсправки для водителя может вырасти на шесть-восемь тысяч рублей.
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