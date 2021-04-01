«Шоколадка вместо сигарет». В России поспорили о минимальных ценах

1 апреля вступил в силу закон, обязывающий продавать пачку с 20 сигаретами по цене не ниже 108 рублей. В эфире НСН эксперты оценили эффективность этой меры.

Так, член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков назвал два плюса этого закона.

«Во-первых, эта мера уменьшает возможность нелегальной торговли, улучшает администрирование на рынке для контрольно-надзорных органов, во-вторых, табачная продукция будет менее доступна детям и подросткам, цена на нее должна быть намного больше стоимости школьного обеда или шоколадки. Как показывает практика нашей и других стран, при увеличении цены многие люди просто бросают курить исходя из экономических стимулов. Улучшение администрирования рынка проявится в том, что любой проверяющий или покупатель сможет определить нарушение, если цена при продаже будет ниже установленной единой минимальной цены. », - сказал НСН Зыков.

По мнению главного редактора отраслевого информагентства "Русский табак" Максима Королева, введение минимальной цены на сигареты может увеличить объёмы сбыта по нелегальным каналам.

«Продажи сигарет, распространяемых нелегальными путями, могут вырасти. Поскольку легальные каналы будут исключены для серой продукции, вся она устремится в эти альтернативные каналы: интернет, киоски странные какие-то и так далее. И какой-то всплеск действительно может произойти, но ситуация из 90-х, когда сигареты массово продавали "из-под полы", вряд ли повторится. Возможно, в регионах, провинции, глубинке возникнут стихийные рынки на вокзалах, станциях автобусов. Но мне не кажется, что в столице и крупных городах появится лоточная продажа такого рода. Есть дискаунтеры, легальные точки с низкими ценами на основные продукты, поэтому вряд ли появятся отдельные точки для нелегальной продажи сигарет», - сообщил НСН специалист.

В Минздраве, однако, считают, что это явление, что называется, «не делает погоды», и никакого всплеска быть не должно.

«Что касается продукции, распространяемой нелегальными путями, то это не настолько массовое явление, каким его хочет представить табачная индустрия. Если, например, человек возле метро торгует сигаретами, то это в целом нарушение правил торговли, сама по себе такая торговля является незаконной, с этим должны разбираться полиция и Роспотребнадзор. У нас введена система маркировки, движение всех сигарет отслеживается с момента производства и до конечного потребителя, с учетом этого при эффективной работе контрольно-надзорных органов никакого всплеска продаж «серой» продукции не будет.», - заявил Зыков.

Ранее Максим Королев в эфире НСН называл минимальную цену на сигареты смертью для новичков рынка.

