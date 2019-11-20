Минимальную цену на сигареты назвали смертью для новичков рынка

Однако при введении минимальной стоимость пачки покупатель сможет отличить легальную продукцию от контрафакта.

«Положительная сторона здесь в том, что будет официально установлен индикатор уровня цены для легальной продукции. То есть для всех участников рынка и потребителей будет известно, что на этом уровне цены продукция легальная, а если ниже — нет. Каждый может принимать решение», — добавил Королев.

Другое дело, что сама по себе мера регулирования цен — абсолютно антирыночная. В странах со свободной рыночной экономикой она не проходит, а если и проходит где-то, то ее отменяют по суду. Это негативно сказывается на конкуренции. Для новых игроков табачного рынка введение минимальной цены на сигареты может стать смертельной мерой.

«Точно можно сказать, что эта мера будет отсекать новых игроков. Сейчас на рынке появились несколько новых компаний. Они только начинают выпускать продукцию и для них, конечно, единственный выход на рынок — это низкая цена. Для них это смертельная мера, калитка закрывается. Встать совершенно новой продукции по той же цене, что и давно существующей, —невозможно. Понятно, что потребитель выберет более известную марку», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, последствия введения минимальной цены могут быть непредсказуемыми.

«Так было, например, с принятием повышенного коэффициента в конце года. Его приняли, а потом налоговая инспекция задним числом насчитала на основании этого закона за предыдущие годы полученные налоги и большие штрафы для производителей. Как бы и здесь не получилось, что индикативная цена вводится с 2020 года, а по данным 2018-2019 года начнут штрафовать тех, кто продавал сигареты по цене ниже минимальной. К сожалению, у нас такие действия случаются. Юридически некорректно, но «по духу» нормально», — добавил Королев.

Ранее в Минздраве допустили повышение возраста продажи табака до 21 года.



