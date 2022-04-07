Shell: Потери компании от ухода из России могут составить до $5 млрд

Потери британской нефтегазовой компании Shell от постепенного ухода с российского рынка в первом квартале 2022 года могут составить от $4 до $5 миллиардов. Об этом говорится на официальном сайте организации.

При этом в компании отметили, что потери не окажут влияния на скорректированную прибыль.