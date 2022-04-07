Shell: Потери компании от ухода из России могут составить до $5 млрд
Потери британской нефтегазовой компании Shell от постепенного ухода с российского рынка в первом квартале 2022 года могут составить от $4 до $5 миллиардов. Об этом говорится на официальном сайте организации.
При этом в компании отметили, что потери не окажут влияния на скорректированную прибыль.
В начале марта Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС на территории РФ, сообщает «Газета.ru».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход компании Shell с российского рынка нанес репутационные потери России и усложнил отношения с потребителями отечественной нефти.
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