Шелищ: Нет оснований для снижения темпа роста цен в России

Цены в России в 2022 году продолжат расти на пищевые и непродовольственные товары, заявил Петр Шелищ. 

На сегодняшний день нет оснований ожидать снижения темпов роста цен в России, которые сильно повысились в 2021 году, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в пресс-центре НСН.

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«В 2022 году продолжится рост цен. В первую очередь, на пищевые продукты, но также и на непродовольственные товары и на услуги. Я не помню за свою жизнь какие-то периоды, когда цены не росли бы. Другое дело, что до последних 7-8 лет одновременно с ростом цен происходил рост доходов населения, опережающий зачастую этот рост цен, так что мы его не замечали. Сейчас нет оснований ожидать снижения темпов роста цен, которые очень сильно повысились в прошлом году. Тут есть две группы причин. Это рост издержек производителей, они усугубились в пандемию, повредившую очень сильно логистические процессы. Были и проблемы с урожаями из-за климатический историй, явным образом сказывается глобальное потепление», - отметил Шелищ.

Ранее руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявлял, что рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан. По его словам, подобная практика используется во многих странах и ее не стоит бояться.

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