Боррель: Россия будет ежедневно терять 300 миллионов евро из-за санкций по нефти

Евросоюз предполагает, что Россия будет терять 300 миллионов евро ежедневно из-за санкций по нефти. Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты Vanguardia.

По его словам, после вступления в силу мер ЕС ежедневные доходы России в этом месяце сократятся с 800 до 500 миллионов евро.