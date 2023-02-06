Боррель: Россия будет ежедневно терять 300 миллионов евро из-за санкций по нефти

Евросоюз предполагает, что Россия будет терять 300 миллионов евро ежедневно из-за санкций по нефти. Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для газеты Vanguardia.

По его словам, после вступления в силу мер ЕС ежедневные доходы России в этом месяце сократятся с 800 до 500 миллионов евро.

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Европейский союз ввел эмбарго на российские нефтепродукты и вместе с G7 и Австралией установил ограничения цен на них. С 5 февраля начали действовать лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

Запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок, не ударит по России: скидка на отечественную нефть скоро будет снижаться, а за подорожание «черного золота» в итоге все равно будет платить конечный потребитель, рассказал ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефтьЕвросоюз
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