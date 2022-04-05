Шадаев: Минцифры обсуждает новые меры поддержки госканалов из-за потери рекламодателей

Минцифры обсуждает новые меры поддержки для государственных телеканалов из-за потери рекламодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

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По его словам, медиа и телеканалы будут в очень тяжелой ситуации, потому что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли.

Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сокращение медиарекламы на российском рынке из-за ухода зарубежных компаний составит порядка 70%. По его словам, такие показатели могут привести к закрытию большинства российских СМИ.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ТелевидениеРоссия
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