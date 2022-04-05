Шадаев: Минцифры обсуждает новые меры поддержки госканалов из-за потери рекламодателей
Минцифры обсуждает новые меры поддержки для государственных телеканалов из-за потери рекламодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева.
По его словам, медиа и телеканалы будут в очень тяжелой ситуации, потому что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли.
Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сокращение медиарекламы на российском рынке из-за ухода зарубежных компаний составит порядка 70%. По его словам, такие показатели могут привести к закрытию большинства российских СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Зеленский допустил, что не встретится с Путиным
- Боррель: Рубль хорошо противостоит санкциям
- Гидрометцентр назвал сроки прихода тепла в Москву
- Глава Курской области предложил добавлять сероводород в систему отопления для борьбы с воровством
- Италия выдворяет 30 дипломатов РФ
- В МИД РФ призвали не спешить с темой референдума в Южной Осетии
- Дания вышлет 15 российских дипломатов
- Бизнесу предложат оборотные штрафы за утечку персональных данных
- Минобороны РФ: Российские военные уничтожили центр размещения иностранных наемников в Очакове
- Подросток в Челябинске до смерти избил школьника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru