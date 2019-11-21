«Северный поток-2» начнет работать в середине 2020 года

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что поставки газа по трубопроводу могут начаться даже до конца 2019 года.

На этой неделе американский сенатор заявил, что санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.



