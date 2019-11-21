«Северный поток-2» начнет работать в середине 2020 года
В России определили срок ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Как сообщает ТАСС, он заработает в середине следующего года.
Соответствующее заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак. Более конкретных дат чиновник не назвал.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что поставки газа по трубопроводу могут начаться даже до конца 2019 года.
На этой неделе американский сенатор заявил, что санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.
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