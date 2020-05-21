«Северный поток-1» защитили. Когда возьмёмся за второй?

«Вчерашнее решение означает, что морская часть «Северного потока-1» может работать на полную мощность. Это логичное решение, потому что газовая директива – комплекс антимонопольных мер, но когда он применяется в отношении морских газопроводов, то, в случае, если этот газопровод идёт не в страну Евросоюза (ЕС), получается, что ЕС навязывает свои законы другим государствам. С «Северным потоком-1» так и происходило. Теперь же он частично выведен из-под ограничений, и Газпром будет добиваться полного его выведения, а затем и подобных исключений для «Северного потока-2», который Россия достроит уже до конца года», - заявил Игорь Юшков.

Ранее стало известно, что Германия намерена поддерживать компании, занимающиеся реализацией проекта Газпрома «Северный поток-2», о чём, со ссылкой на кабмин, сообщили РИА Новости.

Тогда в беседе с НСН Игорь Юшков заявил, что таким образом власти ФРГ пытаются оказать давление на регулятор, который должен вынести окончательный вердикт относительно газопровода.

«На днях немецкий регулятор должен дать пояснения на этот счет. То есть сегодняшние заявления немецких властей – это давление на регулятор, чтобы ограничения на «Северный поток-2» не распространялись», – объясняет эксперт.

