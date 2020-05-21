«Северный поток-1» защитили. Когда возьмёмся за второй?
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности объяснил НСН решение принятое Германией по «Северному потоку-1» и заявил, что дальше Газпром будет добиваться аналогичных исключений для «Северного потока-2».
Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение сделать исключение из правил Газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток» на 20 лет. Об этом объявила компания-оператор проекта Nord Stream AG. Исключение относится к участку газопровода на территории ФРГ, оно вступает в силу задним числом - с 12 декабря 2019 года.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что означает это решение и к чему оно приведёт, а также предположил, что подобного исключения Газпром будет добиваться и для недостроенного «Северного потока – 2».
«Вчерашнее решение означает, что морская часть «Северного потока-1» может работать на полную мощность. Это логичное решение, потому что газовая директива – комплекс антимонопольных мер, но когда он применяется в отношении морских газопроводов, то, в случае, если этот газопровод идёт не в страну Евросоюза (ЕС), получается, что ЕС навязывает свои законы другим государствам. С «Северным потоком-1» так и происходило. Теперь же он частично выведен из-под ограничений, и Газпром будет добиваться полного его выведения, а затем и подобных исключений для «Северного потока-2», который Россия достроит уже до конца года», - заявил Игорь Юшков.
Ранее стало известно, что Германия намерена поддерживать компании, занимающиеся реализацией проекта Газпрома «Северный поток-2», о чём, со ссылкой на кабмин, сообщили РИА Новости.
Тогда в беседе с НСН Игорь Юшков заявил, что таким образом власти ФРГ пытаются оказать давление на регулятор, который должен вынести окончательный вердикт относительно газопровода.
«На днях немецкий регулятор должен дать пояснения на этот счет. То есть сегодняшние заявления немецких властей – это давление на регулятор, чтобы ограничения на «Северный поток-2» не распространялись», – объясняет эксперт.
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