Сеть пиццерий Domino's Pizza приостанавливает инвестиции в России
Сеть пиццерий Domino's Pizza присоединилась к другим западным компаниям и приостановила инвестиции в России. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом 188 ресторанов сети, как отмечается, пока что продолжают свою работу.
Ранее компания McDonald's подтвердила, что намерена временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта.
7 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать собственность компаний, которые объявили о закрытии производств в России.
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