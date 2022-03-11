Сеть пиццерий Domino's Pizza приостанавливает инвестиции в России

Сеть пиццерий Domino's Pizza присоединилась к другим западным компаниям и приостановила инвестиции в России. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом 188 ресторанов сети, как отмечается, пока что продолжают свою работу.

Ранее компания McDonald's подтвердила, что намерена временно приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта.

7 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать собственность компаний, которые объявили о закрытии производств в России.

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