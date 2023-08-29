«Серые схемы»: России потребуется хаб в Индии для спасения «зависших» миллиардов
Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич в эфире НСН предложил увеличить товарооборот с Индией, чтобы забирать вместо неконвертируемых рупий что-нибудь полезное.
России следует организовать в Индии хаб по покупке товаров из других стран, чтобы спасти «зависшие» рупии, заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в беседе с НСН.
Ранее экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля. По его словам, Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается в $6–7 млрд в год, вернуть рупии Россия не может, так как это неконвертируемая валюта. Манкевич назвал причины такой тенденции.
«С Китаем у нас примерно одинаковый товарооборот, поэтому таких проблем по юаню нет, а в Индию мы поставляем больше, чем покупаем. На мировом рынке рупии сложно продавать, поэтому надо налаживать какой-то паритетный товарообмен, разница в 20 миллиардов. Есть агентства, которые оказывают услуги по обмену рупий, но это какие-то серые схемы, на грани», - объяснил он.
По его словам, в долгосрочной перспективе решить проблему поможет единая валюта в рамках БРИКС, но пока необходимо наращивать товарооборот с Индией или превращать страну в торгового посредника.
«Стратегическая наша задача – сделать единую валюту в рамках БРИКС. Пока этого не произошло, нужно увеличивать товарооборот с Индией. Когда мы начинали наращивать торговлю, была сложная обстановка, поэтому до конца не продумали. Я думаю, что есть перспективы забирать на рупии больше машин, оборудования. Можно в Индии организовать хаб по покупке из других стран. Я предлагаю именно такой вариант», - заключил он.
Одним из факторов, влияющих на укрепление рубля, может стать введение странами БРИКС «коллективной валюты», заявил ранее «Радиоточке НСН» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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