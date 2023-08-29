«Серые схемы»: России потребуется хаб в Индии для спасения «зависших» миллиардов

России следует организовать в Индии хаб по покупке товаров из других стран, чтобы спасти «зависшие» рупии, заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в беседе с НСН.

Ранее экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля. По его словам, Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается в $6–7 млрд в год, вернуть рупии Россия не может, так как это неконвертируемая валюта. Манкевич назвал причины такой тенденции.