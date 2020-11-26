Сертификатор опроверг сообщения об отказе работы с «Северным потоком-2»

Ранее сообщалось, что компания покинула проект из-за возможных санкций со стороны США.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод, проходящий из России в Германию через Балтийское море. Начало эксплуатации было запланировано на 2020 год. Однако в 2019 году США ввели санкции против проекта, потребовав прекратить строительство газопровода. Швейцарская компания Allseas приостановила работы.

В октябре Вашингтон расширил ограничения против проекта. В соответствии с обновлённым законом о защите энергетической безопасности в Европе, санкции могут распространяться на предприятия, предоставляющие услуги, оборудование или финансирующие модернизацию или оснащение судов, занятых в проекте.

