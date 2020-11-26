Сертификатор опроверг сообщения об отказе работы с «Северным потоком-2»
Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) заявила, что не планирует отказываться от сертификации газопровода «Северный поток - 2». Об этом представитель компании сообщил РБК.
Таким образом, DNV GL продолжит рассмотрение документов и проверку строительства газопровода по вопросу соответствия стандартам. Тем не менее, как стало известно изданию, DNV GL остановит работы с морскими судами в связи с новыми санкциями США.
Ранее сообщалось, что компания покинула проект из-за возможных санкций со стороны США.
«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод, проходящий из России в Германию через Балтийское море. Начало эксплуатации было запланировано на 2020 год. Однако в 2019 году США ввели санкции против проекта, потребовав прекратить строительство газопровода. Швейцарская компания Allseas приостановила работы.
В октябре Вашингтон расширил ограничения против проекта. В соответствии с обновлённым законом о защите энергетической безопасности в Европе, санкции могут распространяться на предприятия, предоставляющие услуги, оборудование или финансирующие модернизацию или оснащение судов, занятых в проекте.
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