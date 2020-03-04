Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки участников Московского инновационного кластера

Компании, занимающиеся реализацией масштабного инновационного проекта, смогут получить компенсацию. Подать соответствующую заявку можно до 10 апреля. Сфера деятельности организации при этом не имеет значения. Новую финансовую поддержку получат участники Московского инновационного кластера (МИК).

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание продуктов интеллектуальной деятельности.

Также предпринимателям могут компенсировать, например, проценты по кредитам.

Заммэра отметила, что Правительство Москвы вводит новую меру поддержки для тех, кто использует самые современные технологии и создает принципиально новые продукты.

Ранее Наталья Сергунина сообщила о том, что созданный столичным правительством Московский экспортный центр запускает новый коммуникационный проект на платформе «Сделано в России». Он призван помочь в продвижении городским компаниям-экспортёрам и привлечении целевой аудитории.

