Сергунина: Московский инновационный кластер первым в мире начал работать с физическими лицами

Московский инновационный кластер (МИК) начал сотрудничать с физическими лицами, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, теперь любой гражданин страны сможет представить свой инновационный проект на платформе кластера i.moscow.

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Участие в проекте поможет найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, а также дает возможность участвовать в конкурсах.

Заммэра отметила, что подобная практика применяется впервые в мире. До этого заявить о себе с помощью этой платформы имели право только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ранее Сергунина сообщила о запуске проекта «Инвестиционная упаковка проекта», который позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Инновации
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