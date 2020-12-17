Сергунина: Московский инновационный кластер первым в мире начал работать с физическими лицами
Московский инновационный кластер (МИК) начал сотрудничать с физическими лицами, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, теперь любой гражданин страны сможет представить свой инновационный проект на платформе кластера i.moscow.
Участие в проекте поможет найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, а также дает возможность участвовать в конкурсах.
Заммэра отметила, что подобная практика применяется впервые в мире. До этого заявить о себе с помощью этой платформы имели право только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Ранее Сергунина сообщила о запуске проекта «Инвестиционная упаковка проекта», который позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения.
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