Сергунина: Московский инновационный кластер первым в мире начал работать с физическими лицами

Участие в проекте поможет найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, а также дает возможность участвовать в конкурсах.

Заммэра отметила, что подобная практика применяется впервые в мире. До этого заявить о себе с помощью этой платформы имели право только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ранее Сергунина сообщила о запуске проекта «Инвестиционная упаковка проекта», который позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения.



