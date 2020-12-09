Москва поможет технологическим стартапам с привлечением частных инвестиций — Сергунина

Московский инновационный кластер запустил проект «Инвестиционная упаковка проекта», который позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что сервис работает бесплатно на платформе i.moscow. Стартапы смогут представить свой продукт потенциальным инвесторам, привлечь финансирование и выйти на другие рынки.

Участники совместно с инструкторами будут в течение трех месяцев определять целевую аудиторию, конкурентные преимущества своих стартапов и создадут финансовую модель, добавила Сергунина.

Инвестиционный комитет будет состоять из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов, а также сотрудников Агентства инноваций Москвы и Московского экспортного центра, заключила заммэра.

