Минстрой представит новый индекс «IQ городов» России
Минстрой РФ представит новый индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Итоги за 2019 год подведут 16 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям. В их числе, к примеру, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, туризм и сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи и другие.
По итогам 2018 года среди 15 российских мегаполисов наибольший индекс набрали Москва, Казань и Санкт-Петербург.
Между тем, ранее на этой неделе стало известно, что в ряде субъектов РФ стартует эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, эксперимент пройдёт с 10 декабря текущего года по 21 декабря 2022 года. В каких субъектах страны будет внедрено цифровое обучение, пока не уточняется.
При этом, глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что цифровая образовательная среда не заменит полностью традиционный очный формат обучения. Однако внедрение новых технологий в образовании позволит гарантировать равные условия качественного обучения для всех учащихся независимо от места их проживания.
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