Минстрой представит новый индекс «IQ городов» России

Минстрой РФ представит новый индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Итоги за 2019 год подведут 16 декабря, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям. В их числе, к примеру, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, туризм и сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи и другие.

По итогам 2018 года среди 15 российских мегаполисов наибольший индекс набрали Москва, Казань и Санкт-Петербург.