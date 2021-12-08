Сергунина: Голосование по выбору приоритетных для экспортеров международных выставок стартовало в Москве

Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для продвижения своей продукции в 2022 году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра. Оно продлится до конца декабря. В голосовании примут участие представители промышленности, электроники, ИТ-сферы, кино, анимации и еще десяти отраслей.

Поучаствовать в зарубежных форумах и выставках могут компании, которые зарегистрированы на территории Москвы не менее полугода. Фирмы не должны иметь задолженностей на сумму больше 100 тысяч рублей и находиться в стадии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности или банкротства.