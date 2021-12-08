Сергунина: Голосование по выбору приоритетных для экспортеров международных выставок стартовало в Москве

Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для продвижения своей продукции в 2022 году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра. Оно продлится до конца декабря. В голосовании примут участие представители промышленности, электроники, ИТ-сферы, кино, анимации и еще десяти отраслей.

Поучаствовать в зарубежных форумах и выставках могут компании, которые зарегистрированы на территории Москвы не менее полугода. Фирмы не должны иметь задолженностей на сумму больше 100 тысяч рублей и находиться в стадии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности или банкротства.

Сергунина: Свыше 17 млрд рублей выделила Москва в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина считает, что продвижение на международных мероприятиях - один из наиболее востребованных инструментов поддержки экспортеров. По ее словам, за последние пять лет 1,3 тысяча московских компаний при поддержке города представила свою продукцию более, чем на 70 выставках в разных странах.

Сергунина отметила, что каждый год Московский экспортный центр на зарубежных выставках организует коллективные стенды под брендом Made in Moscow, на которых столичные предприниматели могут продемонстрировать свои товары и услуги.

Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в 2021 году было организовано 40 бизнес-миссий, в которых приняли участие более 700 компаний.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПредпринимателиВыставкиЭкспортМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры