Сергунина: Свыше 17 млрд рублей выделила Москва в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес Москвы с начала года получил более 17 млрд рублей в качестве поддержки со стороны города, в числе мер — прямые выплаты и предоставленные поручительства по кредитам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 17 млрд руб. выделил город малому и среднему бизнесу с начала года. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тыс. столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тыс. организаций. Общий объем поддержки предпринимателей в Москве за время пандемии, включая 2020 год, превысил 34 млрд руб.», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Свыше 13 млрд рублей составили поручительства столицы по кредитам предпринимателей, которые помогли бизнесу привлечь финансирование общим объемом 27,3 млрд рублей.

Кроме того, более 2,5 млрд рублей город выделил на субсидии и гранты, одобрено уже 2,6 тысячи заявок. Средства можно направить на возмещение затрат на коммунальные услуги и обучение персонала, продвижение продукции, покупку оборудования, выплату процентов по кредитам и другие расходы.

В поддержку бизнеса столичными властями входит субсидирование до 8% ставки по кредитам. С начала года в рамках программы льготного кредитования почти 10 тысяч компаний привлекли финансирование на сумму свыше 60 млрд рублей. С учетом поддержки города конечная ставка составит от 3 до 7% годовых.

Также в столице начала действовать новая программа льготного кредитования для начинающих бизнесменов. С 16 ноября для компаний и ИП, зарегистрированных в Москве меньше года назад, город сможет выступать поручителем по всей сумме займа и субсидировать часть процентной ставки по кредиту до 5 млн руб. Ожидается, что прием заявок начнется в декабре.

Кроме того, в столице выделили 278 млн рублей работодателям, которые к 15 августа подали через портал mos.ru данные о вакцинации не менее 60% персонала. Средства можно потратить на соблюдение ограничительных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, город выделяет 15 тысяч рублей на компанию, по 6,5 тысячи на каждого сотрудника, для ИП без сотрудников — 21,5 тысячи.

Также более чем 13 тысяч предпринимателей получили субсидии от города на размещение рекламы в сервисах «Яндекса»: бизнес мог размещать объявления в течение двух месяцев со скидкой 90%.

Как сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в 2021 году было дополнительно выделено 5 млрд рублей для поддержки бизнеса.

«Они направлены на льготное кредитование с акцентом на приоритетные отрасли и выплаты за соблюдение санитарных мер. Финансирование этих программ еще не завершено — заявки по ним продолжают рассматриваться», — рассказал Фурсин.



Сейчас в столице продолжается прием заявок на финансовую поддержку для кафе и ресторанов, которые подали через mos.ru информацию о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа. Заведения смогут полностью возместить затраты на коммунальные услуги за третий квартал года. Документы на этот вид поддержки принимаются до 29 декабря.

Кроме того, до 10 декабря продолжится прием обращений от создателей некоммерческих анимационных фильмов, представляющих Москву на российских и международных фестивалях. Размер предоставляемых городом грантов — от 500 тысяч до 3 млн рублей.

